Assista: No recado do eliminado do BBB23, Marília desmascara Gabriel e faz alerta para Fred

Uma das novidades do BBB23 é o Recado do Eliminado, que foi exibido na noite desta sexta-feira, 27/01, com mensagem de Marília, primeira eliminada do programa em um paredão contra Fred Nicácio, após dois dias no quarto secreto tendo acesso a vídeos dos colegas.

A ex-sister deixou um recado para os colegas que continuam no confinamento do programa e fez uma alerta para Fred, pedindo para o influenciador ficar em alerta com Gabriel Fop.

“E quem disse que ia morder o pescoço dos próprios aliados, Bruno Fred, recado pra você: Já começou! Já começou a queimar, já começou a botar pra torar, então abra o olho”, disparou.

A maquiadora, que surgiu no telão do programa após a entrada de Tadeu Schmidt para conversar com os participantes, também disse que “as plantinhas” estão na mira.

“Fui eliminada, mas assisti muita coisa e estou sabendo de muito bafafa porque eu estava lá no quarto com Fred”, comentou a maquiadora.

Marilia falando pro Bruno Fred sobre o Gabriel ter tramado contra ele. ÍCONE. #BBB23