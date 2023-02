Assista: Patixa Teló, que se diz filha de Amazonino, aparece em vídeo bebendo após morte do político: “meu pai foi embora”

Redação AM POST*

A celebridade amazonense, Patixa Teló, que se diz filha do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania), fez vídeo em que aparece bebendo cerveja e lamentando a morte do político.

“Eu estou bêbeda. Tô doida hoje, meu pai foi embora. Filho da put* me deixou aqui nessa porr*”, disse ela.

Patixa tem Síndrome de Down e é conhecida no estado pelo seu jeito irreverente. Nas eleições de 2020 para prefeitura de Manaus ela apoiou Amazonino e chegou a dizer brincando que é filha do político.