Assista: Patixa vai a velório de Amazonino e diz que quer ser chamada de ‘Patixa Armando Mendes’: “foi o pai que me criou”

A celebridade amazonense, Patixa Teló, que se considera filha do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, visitou na manhã desta sexta-feira (17) o velório do político, no Teatro Amazonas, na Zona Sul de Manaus e concedeu entrevista a imprensa.

“É com muita tristeza que meu pai foi embora. Aqui dentro do meu coração foi o melhor pai que me criou, foi o pai que me deu carinho, foi o pai que me botou no colégio. Faço questão de vir porque eu trabalhei para o meu pai e trazia alegria pro povo. Eu quero ir embora de Manaus, vou morar em São Paulo. Não dá mais para ficar aqui. Porque eu perdi o meu pai”, disse Patixa.

Demonstrando tristeza pela perda do ex-governador, Patixa disse que vai homenagear o político também no nome. “Meu nome é Patixa Armando Mendes em homenagem por tudo que meu pai já fez”, declarou.

Patixa tem Síndrome de Down e é conhecida no estado pelo seu jeito irreverente. Nas eleições de 2020 para prefeitura de Manaus ela apoiou Amazonino e chegou a dizer brincando que é filha do político.