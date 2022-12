Assista: Sikêra Jr detona Paulo Vieira por zoar ‘Véio da Havan’ e patriotas que estão na frente dos quartéis

Redação AM POST*

Apresentador do Alerta Nacional, da RedeTV!, Sikêra Jr criticou o humorista Paulo Vieira ao vivo por ter feito uma piada com o empresário Luciano Hang, dono da loja de departamentos Havan, durante a edição do prêmio Melhores do Ano, da Globo, no último domingo (25). Sikêra o chamou de “maloqueiro da Globo” e disse que ele não ficará a vida toda na empresa.

“Tirar onda de quem está na frente dos quartéis? Paulo Vieira… Tu já pensou quando tu sair da Globo ou tu acha que vai morar aí? Ah, você vai receber herança dos Marinhos, né? Tony Ramos colocavam para fora. Fernanda Montenegro, olha… Saiu rapidinho. Atores antigos, dos melhores”, cutucou Sikêra, referindo-se às demissões feitas pela líder de audiência na TV aberta.

Logo em seguida, Sikêra usou o termo “maloqueiro” para ofender Vieira. O termo pejorativo é usado para identificar “menor que vagueia pelas ruas em grupo, pedindo dinheiro, praticando pequenos furtos”, segundo o dicionário Aurélio.

“E aí vem um maloqueiro da Globo deste? Desejar a morte do Velho da Havan? Um empresário que emprega um monte de gente. Tu não faz merda nenhuma, a não ser fazer graça para a sua turma! Tu só faz graça para a sua turma. Lacrou, acham graça. Deixa tu sair da Globo para você ver… Todo mundo é substituível, menos Jesus”, completou.

Durante a premiação, Paulo Vieira brincou com Luciano Hang em uma piada sobre o sucesso de Pantanal na faixa das nove da Globo. “Chorei quando o Velho do Rio [personagem de Pantanal interpretado por Osmar Prado] morreu. Eu fiquei revoltado. Que Deus é esse que leva o Velho do Rio e deixa o ‘Véio’ da Havan?”, questionou o humorista.

*Com informações do Notícias da TV