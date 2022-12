Assista: “Vocês deveriam ter vergonha, Globo lixo”, grita homem ao interromper repórter da emissora ao vivo

Redação AM POST*

Um homem interrompeu reportagem ao vivo do programa Mais Você nessa quinta-feira (29) e gritou “Globo lixo”. A ação aconteceu no momento em que a repórter Juliane Massaoka estava em uma lotérica em São Paulo, para repercutir a expectativa com a Mega da Virada e parou de falar após a invasão.

Gil do Vigor e Louro Mané, que estavam no estúdio do programa com Ana Maria Braga, se assustaram. Ju Massaoka estava falando os números que mais foram sorteados no concurso nos últimos 13 anos, e a tela mostrava quais eram as dezenas.

De repente, uma voz surgiu ao fundo. “Vocês deveriam ter vergonha, Globo lixo”, gritou a pessoa não identificada. “Que isso?”, questionou o economista e ex-BBB. “Eita”, soltou Louro Mané.

A apresentadora do Mais Você contornou a situação rapidamente e continuou falando os números que apareciam na TV. Ela não comentou a interrupção. Ao fundo, deu para ouvir Ju Massaoka soltando um “que deselegante”, reagindo ao homem que gritou e continuava falando com a equipe na lotérica.

