Ator de Round 6, Oh Young-Soo é indiciado por assédio sexual

Ator sul-coreano Oh Yeong-su, de 78 anos, foi indiciado por acusações de assédio sexual. De acordo com as informações da Variety, promotores revelaram que o ator é acusado de ter tocado no corpo de uma mulher, sem consentimento dela, em meados de 2017. O artista é conhecido pela atuação em Round 6, da Netflix.

A suposta vítima apresentou uma queixa contra o ator em dezembro do ano passado, mas as autoridades encerraram o caso em abril. A pedido da mulher, ele foi reaberto na cidade de Suwon após pedido da vítima. Agora, a promotoria diz ter conseguido evidências que apoiam a acusação de assédio sexual, o caso agora deve ir a julgamento.

O ganhador do Globo de Ouro nega as acusações. Em declaração a emissora coreana JTBC, Oh Yeong-su disse que apenas segurou a mão da mulher para guiar o caminho ao redor do lago. “Pedi desculpas porque [a pessoa] disse que não faria alarido sobre isso, mas isso não significa que eu admito as acusações”.

