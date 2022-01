Ator de ‘Três é demais’ é encontrado morto em quarto de hotel

O norte-americano Bob Saget foi encontrado morto em um quarto de hotel em Orlando, na Flórida. O ator e comediante, conhecido por sua atuação na série “Três é demais“, morreu aos 65 anos neste domingo (9), de acordo com o site TMZ. A informação foi confirmada pela polícia local.

A polícia e os bombeiros foram chamados ao Ritz-Carlton depois de seguranças terem encontrado o comediante em seu quarto. Ele foi declarado morto no local. A causa da morte não foi divulgada.

Earlier today, deputies were called to the Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes for a call about an unresponsive man in a hotel room. The man was identified as Robert Saget & pronounced deceased on scene. Detectives found no signs of foul play or drug use in this case. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) January 10, 2022