Ator Edson Montenegro morre de covid-19 aos 63 anos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

No Instagram, a família de Edson Montenegro comunicou a morte do ator, cantor e dublador. Ele estava internado com covid-19 no Hospital Paulistano e não resistiu às complicações da doença. Carioca radicado em São Paulo desde 1979, o artista tinha 63 anos.

“Obrigada por toda corrente do bem em oração e toda energia positiva que emanaram”, postou a filha dele, Juliana Tavares. “Meu pai descansou.” Em mensagem anterior, ela havia informado que Edson testou positivo no dia 12. O quadro de saúde se agravou rapidamente.

Continua depois da Publicidade

Em seu perfil no Instagram, o ator fez no ano passado homenagens a amigos do meio artístico que morreram de covid-19. Entre eles, o ator Gésio Amadeu e o compositor Aldir Blanc.

Os últimos trabalhos de Edson Montenegro na TV foram ‘Apocalipse’, na RecordTV, e ‘Cúmplices de um Resgate’, no SBT. Na Globo, participou de ‘Sandy & Junior’ e ‘Dona Flor e seus Dois Maridos’. Esteve em ‘Xica da Silva’, da extinta Manchete. Foi visto em temporadas do ‘Telecurso 2000’ e apresentou o ‘Zoom’, na TV Cultura. No cinema, fez ‘Cidade de Deus’.

Dono de voz grave poderosa e dicção impecável, o artista era bastante respeitado e querido entre os colegas de profissão. Projetou-se ainda como referência para jovens artistas negros.

Continua depois da Publicidade

Fonte: Terra