Ator manauara Malvino Salvador revela beijo de língua em Guilherme Leicam: “Indignado”

O ator Malvino Salvador tem fama de conquistador e vive personagens com a mesma pegada na telinha. Em entrevista ao podcast Papagaio falante, o ator revelou que teve uma experiência diferente ao contracenar com Guilherme Leicam na novela A dona do pedaço. Malvino e Guilherme viviam os namorados Agno e Leandro e tiveram uma cena de beijo.

“A gente fez o beijo uma porrada de vezes e em três níveis: uma bitoquinha, um médio técnico e um chupão. Só que o chupão, você pode fazer um beijo técnico sem botar a língua, sem nada. Estou respeitando todas as minhas pares românticos, aí vem o Leicam e bota a língua.. eu fiquei indignado. Não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Entrou uma língua gelada”, contou Malvino, aos risos.

Continua depois da Publicidade

Logo depois, Malvino disse que isso deve ter acontecido por nervosismo do colega. O ator ainda levou na esportiva e perguntou se Guilherme queria “tirar uma casquinha” dele. Malvino fez questão de esclarecer também que não tem preconceito “algum com relação a isso” e que considera essa discussão de se o casal gay vai ou não se beijar em cena “uma grande bobagem.”

Malvino Salvador falando sobre a cena do beijo com Guilherme Leicam em A Dona Do Pedaço,apesar das insinuações feitas durante a fala ele afirma que "não é preconceituoso" tirem vocês suas próprias conclusões…. pic.twitter.com/SGl7W2pB4T — Paula Moretti (@PaulaMoretii) July 13, 2022 Continua depois da Publicidade

Repercussão na internet

As declarações de Malvino Salvador acabaram levando os fãs de Guilherme Leicam às redes sociais. Tanto meninos (“Queria eu que ele me beijasse de verdade”) como meninas (“Se tu me der um beijo de língua, eu aceito”) se declararam a Leicam no instagram.

Continua depois da Publicidade

Guilherme entrou na brincadeira e, nas redes sociais, disse que “na hora, ele (Malvino) falou que tinha gostado do meu beijo. Kkkkkk”.

*Com informações do Correio Braziliense