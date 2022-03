Ator Sidney Sampaio é vítima do golpe ‘Boa Noite, Cinderela’: “Pegaram meu carro, andaram comigo”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O ator Sidney Sampaio, 41, revelou no programa de web rádio Os Insuportáveis que já caiu no golpe do ‘Boa Noite, Cinderela’, utilizado por criminosos para drogar a bebida da vítima e roubá-la no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

“Pedi uma cerveja e só voltei raciocínio às 23h. Pegaram meu carro, andaram comigo, foi horrível”, contou.

“Eu só fui voltar para casa muito tarde da noite. Eu não entendia porque já era noite. Eu tive esse ‘branco’, você apaga. Minha mãe achando que eu estava completamente alcoolizado, mas eu disse: ‘só tomei uma cerveja’. Eu não estava entendendo nada”, disse ele sem revelar a data.

Apesar de não ter tido nada furtado, seus cartões acabaram bloqueados depois que os criminosos tentarem efetuar compras em seu nome. “Depois de 24 horas foi caindo a ficha, meus cartões todos bloqueados, tive prejuízo, pois fiz boletim de ocorrência de roubo e isso desvaloriza o carro”, emendou.

No fim, ele ainda fez o alerta: “Estava sozinho, é preciso ter atenção. Rio de Janeiro, às vezes, não dá para baixar a guarda”, finalizou o ator que disse que só lembrava de aparecer algumas pessoas ao seu redor e “imagens confusas na cabeça”.