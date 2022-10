Atriz da Globo, Cássia Kis defende Bolsonaro e o chama de “grande homem”

Redação AM POST

A atriz Cássia Kis defendeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) em conversa com jornalistas nessa terça-feira (4) durante o lançamento da novela “Travessia”, que vai estrear na próxima segunda-feira (10) na TV Globo. Bolsonaro disputa o segundo turno das eleições com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que saiu na frente no primeiro turno. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL.

Continua depois da Publicidade

“Bolsonaro é cristão. Mas católico de verdade ele ainda não é, mas pode ser. Ele está sendo apoiado [pelos católicos], e isso é maravilhoso, porque é evidente que o presidente Bolsonaro vem se transformando como homem. Ele reconhece que falou muita bobagem, tem reconhecido isso, sobretudo porque a vida religiosa e espiritual vêm se transformando com muita força”, declarou.

Ainda durante a conversa, ela citou uma profecia que seria de Nossa Senhora sobre o futuro do Brasil. Cássia Kis teria apontado que o país tem mudado de forma positiva com Bolsonaro e “só não vê quem não quer”.

Segundo a atriz, o presidente da República é um grande homem.

Continua depois da Publicidade

“Hoje, ele é um grande homem. Ele está se transformando sim em um grande homem. Eu tenho visto esse homem chorar. Ele é um homem se transformando positivamente. O país tem mostrado a sua mudança, não vê quem não quer. Existe uma profecia de Nossa Senhora de que o Brasil vai derramar sangue”, disse.

A atriz admitiu, durante uma festa com o elenco de Travessias, que falou com alguns colegas sobre o atual presidente da República.

Continua depois da Publicidade

“É o assunto mais importante do nosso país nesse momento. Eu falei, sim, sobre política com algumas pessoas. Normal, não é? Vocês queriam que eu falasse o que? Sobre a Xuxa ou do show da Ivete?”, contou.