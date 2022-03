Bárbara alfineta Jade Picon após atitude da sister ao ser eliminada do BBB22

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Bárbara Heck alfinetou Jade Picon nas redes sociais após a sister dar emojis de coração partido para ela e Laís, que era suas aliadas no BBB22. A influencer foi eliminada com rejeição do reality, na noite desta terça-feira (8).

“Vi umas coisas que ela falou e fiquei um pouco chateada”, justificou Jade ao se referir a Bárbara. Sobre Laís, a ex-bbb contou que deu o emoji após ver o vídeo em que ela pede desculpas a Arthur, mas dá a entender outra coisa em conversa no quarto Lollipop. A cena foi exibida no Café com eliminado, com Ana Maria Braga.

No Twitter, Bárbara comentou: “A todos que me chamaram de trouxa enquanto eu defendia: vcs tinham razão”, disse.

Depois, Bárbara publicou uma foto com o rosto pintado de palhaço.

Jade já deixou de seguir em seu Instagram Lais Caldas e Bárbara Heck, que eram suas grandes aliadas dentro do reality show.