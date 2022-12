Bárbara Borges é a mais votada em roça falsa e terá vantagens

Redação AM POST

A peoa Bárbara Borges foi a participante mais votada na roça falsa de A Fazenda 14 com 52,32%. Bárbara disputou com Deolane Bezerra, que conquistou 47,26% do público; e Pétala Barreiros, que conseguiu 0,42% dos votos restantes. Vale ressaltar que nesta dinâmica especial do reality da Record o público votou em quem eles queriam ver com vantagens especiais e que os confinados não sabem que não teve eliminação.

A apresentadora Adriane Galisteu começou o momento especial anunciando que a primeira peoa salva era Pétala Barreiros. Ela voltou para o confinamento aos gritos e agradeceu aos familiares e ao público. Os participantes se dividiram entre abraços e muita comemoração dos aliados.

Na sequência, a apresentadora anunciou a saída falsa de Bárbara Borges. A peoa salva, Deolane Bezerra, comemorou muito a permanência na casa.

Com a vitória de Babi, a peoa desceu para o rancho, nesta sexta-feira, 02, ela vai escolher outros dois peões convidados para encontrar de surpresa. No final da tarde de sexta-feira, os peões que foram convidados por Babi vão voltar para a sede sem poder falar nada para os outros.

Se os peões falarem, os três serão penalizados com uma formação de roça relâmpago entre eles. No sábado (3/12), finalmente, o peão vai sair do rancho e vai invadir a sede.