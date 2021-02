BBB 21: Nego Di contesta rejeição histórica de sua eliminação: ”Essa conta não tá batendo”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O humorista, que foi eliminado do Big Brother Brasil 21 na última terça-feira, 16, fez uma publicação polêmica em seu Twitter e em seu Instagram.

O ex-brother contestou o tamanho de sua rejeição no paredão que disputou com Sarah e Fiuk. Ele saiu batendo o recorde de votação de todas as edições do programa, com 98,76% dos votos.

“Todo mundo que eu encontro na rua, fala que torceu mt pra eu ficar ou que votou a meu favor até quase perder os dedos…Essa conta não tá batendo kkk”, escreveu.

Os seguidores não perdoaram e tiraram sarro da declaração de Nego Di. “Mas é que pra cada um que tu encontra, tem 100 mil que tu não encontra”, disse um. “Tu deve ter encontrado 2 pessoas só kkkk”, falou outra.

*Fonte: Caras