BBB21. Dados pessoais de Juliette são vazados por torcidas rivais

O crescimento de Juliette Freire tanto dentro do Big Brother Brasil 21 quanto fora dele tem incomodado a torcida de outros participantes do reality. A paraibana já acumula mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e é considerada uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão.

Membros de grupos de WhatsApp mobilizados em prol de outros participantes têm divulgado os dados pessoais da advogada e mobilizado mutirões para denunciar a conta da sister nas redes sociais, especialmente no Twitter – onde, inclusive, na tarde desta sexta-feira (26/3), mais uma vez, o perfil da maquiadora saiu do ar.

“As pessoas não sabem competir. Nós não fazemos jogo sujo. Jogamos limpo e as pessoas não deviam fazer isso, é crime”, considera uma das administradoras das contas de Juliette.

O Metrópoles teve acesso a prints que mostram a ação de torcidas rivais.

Conta no Twitter suspensa

Por meio do Insta, os administradores das redes oficiais da participante do Big Brother Brasil 21 informaram que não sabem o motivo da suspensão da conta e alertam para o possível surgimento de perfis falsos.

“Mais uma vez a nossa conta no Twitter foi suspensa. Estamos em contato com o Twitter Brasil para apurar os fatos. Nenhum outro perfil oficial foi criado. Avisaremos aqui quando voltar ao normal”, escreveram.

Esta não é a primeira vez que a conta da advogada é suspensa no Twitter. Recentemente, o perfil da paraibana ficou fora do ar cerca de quatro dias até que os administradores conseguiram recuperar o acesso e reativá-la na rede.

À época, a equipe chegou a acreditar que o user teria sido suspenso devido ao compartilhamento de conteúdo com direitos autorais, como os vídeos do BBB que são repercutidos do GloboPlay.

Sarah x Juliette

Na noite dessa quinta-feira (25/3), após Arthur conquistar a liderança da semana, Juliette afirmou que caso fosse indicada por ele ao paredão, como contragolpe, puxaria Sarah para a berlinda.

A torcida da paraibana acredita que esta declaração da maquiadora dentro da casa foi suficiente para inflamar os ânimos dos rivais nas redes.

*Fonte: Metrópoles