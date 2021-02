BBB21: Karol Conká é cancelada na internet e perde seguidores, fã-clube, show e programa no GNT

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A postura da cantora Karol Conká do hit “Tombei” dentro do BBB 21 tem sido bastante criticada até por famosos e lhe gerado grandes prejuízos do lado de fora do reality. As críticas à artista são por conta dos comentários que ela faz sobre a paraibana Juliete pelas costas da participante e também o modo que ela trata o ator Lucas Penteado. Karol também zombou da atriz Carla Diaz.

De acordo com o colunista Leo Dias, desde sábado (30/1), quando começou a criticar Lucas por seu comportamento na festa, Karol já perdeu mais de 353 mil seguidores no Instagram e vem sendo bastante criticada pelo público. Até mesmo um dos fã-clube da cantora decidiu deixar de apoiá-la e desativou o perfil no Twitter.

O programa Prazer, Feminino que a cantora tinha no canal GNT também não será mais exibido para não compactuar com a cultura do cancelamento, conforme informou a emissora nesta terça-feira (2/2).

O festival pernambucano Rec-Beat anunciou que está aguardando autorização jurídica para suspender a transmissão de uma apresentação da cantora gravada na Pinacoteca, em São Paulo, antes do início do programa, e com previsão de ser exibida no dia 14 de fevereiro.

“Discordamos fortemente das declarações e atitudes da artista Karol Conká em sua participação no BBB21, que revelam posturas que confrontam os princípios do Festival Rec-Beat”, informou o evento. A decisão aconteceu após uma fala considerada xenofóbica. A cantora afirmou que, por ser de Curitiba, teria mais educação do que a paraibana Juliette.

