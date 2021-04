BBB21: polícia abre investigação contra Rodolffo por racismo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) da Polícia Civil do Rio de Janeiro vai investigar os comentários de cunho racista feitos, no BBB21, pelo cantor Rodolffo contra o professor João Luiz.

A assessoria de imprensa da instituição disse ao UOL que foi instaurado procedimento para apurar o crime de preconceito racial. “Imagens estão sendo analisadas e as investigações seguem em andamento”, explicou.

Entenda

Rodolffo comparou o cabelo de João Luiz com a peruca do traje do monstro, de homem das cavernas. A equipe do cantor pediu desculpas pelo ocorrido.

Que essa cena fique gravada e seja revista mil vezes.

Sempre é "não foi minha intenção", contudo doí e machuca várias pessoas todos os dias. Não é só o Rodolffo, não é só com o João Luiz,…

O mundo precisa de mais empatia e amor. #JoaoLuizMereceRespeito

O mundo precisa de mais empatia e amor. #JoaoLuizMereceRespeito

Chega de Racismo! pic.twitter.com/r9de3aHwbq — Carol (@carolTDBBB) April 6, 2021

“Pedimos desculpas em nome do Rodolffo pelo comentário. Sabemos que não foi dito na maldade, mas que isso acaba sim ferindo a alguns. Como o Rodolffo mesmo já falou diversas vezes lá dentro, ele pede pra ser avisado quando falar algo que não é legal ser dito”, iniciou a equipe em comunicado.

“Isso não ocorre lá dentro, ele nunca fica sabendo que magoou alguém. Faremos isso na primeira oportunidade. Mais uma vez, pedimos perdão. E deixando claro que isso jamais será culpa de quem se sentiu ofendido. Informaremos o ocorrido ao Rodolffo quando tivermos a oportunidade”, completaram.

No sábado (3/4), João chorou ao desabafar com Camilla de Lucas sobre o episódio, afirmando ter se sentido desconfortável. Neste domingo (4/4), o brother conversou com Juliette. Na ocasião, ele disse ter percebido que a sister sentiu que o comentário o machucou e que ela tentou contornar a situação.

*Fonte: Metrópoles