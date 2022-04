BBB22: DG é eliminado da prova do líder que garante vaga na final

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Douglas Silva foi eliminado da Prova do Líder de Resistência Fiat por deixar uma luva de boxe cair do porta-malas do carro. A última Prova do Líder do Big Brother Brasil 22 começou nesta quinta-feira (21) e segue nesta sexta-feira (22). A dinâmica já passa de oito horas de duração. A disputa é uma das mais aguardadas da edição, pois garante uma vaga na grande final do programa, na próxima terça-feira (26).

Eliezer, que contou que viu o momento em que o brother deixou o objeto cair no chão, questiona: “Será que ele ficou chateado comigo?”. Arthur Aguiar e Paulo André, que ainda estão na disputa por uma vaga na Final, opinam que não.

Ao longo da prova, os brothers enfrentam alguns desafios, como chuva, calor e vento, e também devem correr contra o tempo e lutar contra o sono. Os três primeiros a deixar o Provódromo vão direto para o Paredão.