‘BBB22’: enquete aponta rejeição de participante em paredão entre Laís, Douglas e Eliezer

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O nono paredão do BBB 22 está formado e nesta terça-feira (22) iremos saber quem será eliminado da casa mais vigiada do país. A berlinda é composta por Laís, Douglas e Eliezer.

Continua depois da Publicidade

Segundo a enquete do “Uol”, famoso termômetro da eliminação do reality, a médica sairá com rejeição. Segundo a parcial atualizada com 163733 votos, Laís será eliminada com 77,48% dos votos. Douglas estava com 12,88% e Eliézer com 9,64%.

Laís foi indicada pelo líder Arthur Aguiar. Em um contragolpe, a médica puxou Douglas Silva para berlinda. Eliezer foi o mais votado pela casa. Já Gustavo se salvou no bate e volta. O ex-morador da casa de vidro foi indicado pelos ex-BBBs da edição.