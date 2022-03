BBB22: Enquetes apontam quem será eliminado no sétimo paredão; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O paredão mais tenso até agora do BBB22 terá seu resultado nesta terça-feira, 8, e antes disso, enquetes de sites especializados podem indicar quem tem mais chances de sair entre Arthur Aguiar, Jade Picon ou Jessilane.

O resultado parcial da enquete do Uol, por exemplo, aponta que Jade Picon tem mais rejeição dos leitores, com 84,74% dos votos, seguida de 10,70% de Jessi e 4,56% de Arthur.

Notícias da TV – Jade: 89,26%; Arthur: 3,18% Jessi: 7,56%.

Parciais da Mãe Dinah – Jade 69,07%; Jessi 27,11%; Arthur 03,82%.

Vale lembrar que a votação oficial acontece no Gshow e as enquetes são meramente pesquisas feitas com leitores. No Gshow, é possível votar ilimitadamente, o que pode fazer com que mutirões de fãs surpreendam com a votação.

A torcida de Jade puxou ‘Fora Jessi’, fazendo com que o embate fique entre a influencer e a professora de biologia, já que as enquetes estavam mais favoráveis para Arthur.