BBB22: No paredão e revoltada, Naiara Azevedo diz que irá se vingar de Jade Picon

Redação AM POST

A sertaneja Naiara Azevedo foi parar no paredão após Jade Picon ganhar a Prova do Líder no “BBB 22” e a escolher para sofrer as consequências da dinâmica da semana, e ter sido colocada direto no paredão.

Jessilane, Natália, Naiara e Lucas foram escolhidos pela líder para escolherem um pergaminho que continha consequências boas e ruins. A professora descobriu que foi direto para a xepa, a designer de unhas ganhou imunidade, a cantora foi para o paredão e o engenheiro conseguiu uma vaga no vip.

Depois do programa ao vivo, a sertaneja foi conversar com Douglas Silva e Tiago Abravanel na área externa da casa com e perguntou para os atores se ela poderia dar o monstro para o líder caso ganhe a Prova do Anjo. O neto de Silvio Santos disse que sim, pois acredita que mesmo no paredão ela vai disputar o colar do anjo.

“Nossa, nem quero pensar nisso. Não estou dando ideia de nada até porque ela [Jade] é minha amiga. Se ela [Naiara] puder jogar a Prova do Anjo e o anjo não for autoimune, ela poderia arriscar e jogar o líder direto no monstro”, disse Tiago.

Vale lembrar que esta semana o anjo, além de imunizar um brother, é autoimune – exceto para quem já está no paredão, caso de Naiara. A dona do hit 50 Reais interrompeu o artista e afirmou: “Se eu puder jogar, é claro que eu vou fazer isso. Você nem está dando ideia. Já pensei nisso e por isso te perguntei agora. Daria o monstro para ela [Jade] sem pensar duas vezes”. Douglas pergunta se isso é permitido e Tiago responde que sim, mas enfatiza que a influenciadora teria que deixar o vip. “E eu com isso? Ela não pensou com carinho na hora de me dar consequências. Não era nada de bom”, concluiu a emparedada.