BBB22: Sem saber do acidente, Natália diz sentir falta de Rodrigo Mussi

Redação AM POST

Enquanto começava os preparativos para a se maquiar para a festa que vai acontecer na noite deste sábado (02), no “BBB 22“, Natália, sem saber do grave acidente de Rodrigo Mussi, disse sentir falta do ex-BBB, que foi eliminado no segundo paredão do reality show da Globo.

“Tem horas que eu sinto saudade do Rodrigo, viu?”, afirmou ela.

“Aqui dentro, sinto bastante saudade dele, mas eu acredito que tudo acontece conforme tem que acontecer e estou guiando meu coração muito nisso, sabe? Saber que Deus é perfeito e é isso”, acrescentou Natália.

Na madrugada da última quinta-feira (31), Rodrigo foi arremessado de um carro de aplicativo, após o veículo se chocar com um caminhão. Conforme anunciado em suas redes sociais Mussi segue sedado em recuperação lenta, mas com um quadro clínico estável.

“Primeiro boletim do dia 2 de abril: O Rodrigo segue estável, progredindo em recuperação. Ainda sedado, sendo que o processo de extubação é lento. As próximas horas são delicadas. Nós estamos otimistas e com muita fé que ele vai se recuperar”, escreveu o irmão dele, Diogo Mussi, no Instagram.