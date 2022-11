Bia Miranda é a nova fazendeira de A Fazenda 14

Redação AM POST

Em noite de prova do Fazendeiro no reality A Fazenda 14, a influenciadora Bia Miranda é a oitava fazendeira do programa. A peoa conquistou o título depois de vencer a prova contra as colegas Lucas Santos e Deolane Bezerra. Agora, Iran, Lucas e Deolane disputam a sétima roça do reality show da Record na quinta-feira, 03.

Continua depois da Publicidade

Com a vitória, a peoa conquista o chapéu do fazendeiro e também o poder de comandar a organização da casa. Ou seja, ela é quem vai dividir as tarefas e dizer quem vai cuidar do quê na próxima semana. Além disso, ela terá o poder de indicar um peão para a roça na próxima semana.

A prova era de sorte e conhecimento. Dividida em partes, os participantes precisavam organizar caixas vermelhas e roxas em uma plataforma. Na etapa seguinte, as caixas tinhas pontuações diferentes de bolinhas. Quem acumulasse mais pontos, ganhava a prova. Quem mais se destacou foi Bia Miranda, que ficou 1 ponto na frente de Lucas Santos.

Com informações de metrópoles*