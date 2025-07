Bloco da Preta volta às ruas em 2026 em homenagem à cantora

Notícias de Famosos – O Bloco da Preta, um dos mais populares do Carnaval brasileiro, voltará a desfilar em 2026 em homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu no último dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A última edição do bloco foi realizada em 2024, marcando o retorno da artista aos palcos após o início do tratamento contra a doença.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, o Bloco da Preta retornará no pré-Carnaval do Rio de Janeiro, durante os dias oficiais do feriado em Salvador e no pós-Carnaval em São Paulo — repetindo o formato adotado em anos anteriores.

Neste ano de 2025, o bloco foi cancelado devido à recuperação de Preta Gil de uma cirurgia para retirada de tumores, realizada em dezembro do ano anterior. Na época, a Riotur havia comunicado a expectativa de que a cantora estivesse de volta no ano seguinte: “Preta, vamos todos sentir sua falta nesse carnaval, mas não se avexe não: 2026 é logo ali e em breve vamos te dar aquele abraço!”

Preta Gil foi diagnosticada com um adenocarcinoma — um tipo de câncer maligno — em janeiro de 2023. Após um período de tratamento bem-sucedido, ela chegou a comemorar a cura em dezembro do mesmo ano. No entanto, em agosto de 2024, a artista revelou a volta da doença em outras partes do corpo. Desde então, enfrentou uma série de complicações, inclusive passando por tratamento nos Estados Unidos, onde veio a falecer.

A volta do Bloco da Preta será uma celebração da alegria, irreverência e legado de Preta Gil, que marcou o Carnaval brasileiro com sua música, carisma e representatividade.