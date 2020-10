Blogueira de Manaus é apontada como pivô da separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita

Redação AM POST

O anúncio da separação do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita, movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (9) entre muitos rumores sobre o caso especula-se que a digital influencer Huma Kimak tenha sido pivô do término do casal.

será que a huma ficou msm com gusttavo lima? — Agnes (@agnesszinha) August 27, 2020

a huma kimak não pode ver um boy de fora do amazonas pisar aqui, q ela já vai logo oferecendo as farinhas e os tucumãs, tá é certa — OLODØØM (@raylvcena) October 10, 2020

a influencer Huma Kimak aqui de Manaus tá sendo apontada como pivô da separação do Gusttavo Lima 😳 #passada — bia ᶜʳᶠ (@serdeiracrf) October 10, 2020

No mês de agosto deste ano, Gusttavo Lima esteve em Manaus para cantar na live da Fábrica de Eventos intitulada, ‘Embaixador na Amazônia’, feita no meio do rio Negro.

Apesar dos rumos o sertanejo garantiu ao colunista Leo Dias que não houve traição. “Do mesmo jeito que entrei no relacionamento, eu quis sair pela porta da frente. Sem sacanagem, sem traição”, afirmou.

Andressa e Gusttavo se casaram em 2015 e são pais de dois filhos. O cantor revelou que ainda está vivendo em uma das casas do, agora, ex-casal, ambas em Goiás.