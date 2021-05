Bolsonaro lamenta morte de Paulo Gustavo: ‘conquistou todo o Brasil’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O presidente Jair Bolsonaro lamentou na madrugada desta quarta-feira (5/5) a morte do humorista, ator, diretor e apresentador Paulo Gustavo, de 42 anos, vítima da covid-19.

“Meus votos de pesar pelo passamento do ator e diretor Paulo Gustavo, que com seu talento e carisma conquistou o carinho de todo Brasil. Que Deus o receba com alegria e conforte o coração de seus familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados nessa luta contra a Covid”, escreveu em sua página no Twitter.

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, também se pronunciou pelas redes sociais sobre a morte de Paulo Gustavo. “Meu sentimentos aos familiares e amigos do ator Paulo Gustavo. Que Deus conforte a todos. Admirava seu trabalho, seu bom humor e alto astral eram contagiantes. Fará muita falta”, escreveu.

O estado de saúde do ator piorou desde domingo (2). Na tarde de ontem (4), a família dele divulgou uma nota classificando o quadro clínico do ator como “irreversível”. A informação foi divulgada na conta oficial do Twiter do comediante. Segundo a nota, desde o último domingo o quadro do ator vinha se deteriorando.

Carreira

Paulo Gustavo nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira em 2006, quando foi indicado ao prêmio Shell no ano de estreia de Minha Mãe é uma Peça, comédia que montou para o teatro e que o consagrou nacionalmente quando foi adaptada para o cinema.

Na personagem Dona Hermínia, Paulo Gustavo homenageou sua própria mãe, Dea Lúcia, em uma interpretação que conquistou a identificação do público e garantiu a continuação, Minha Mãe é uma Peça 2, que também foi sucesso de bilheteria.

Em 15 anos de carreira, Paulo Gustavo fez cinco peças de destaque para o teatro e também atuou na TV, com cinco programas no canal Multishow: 220 Volts – A Série, Vai Que Cola, Paulo Gustavo na Estrada, A Vila e Além da Ilha.

Paulo Gustavo casou-se em 2015 com Thales Bretas, com quem tem dois filhos: Romeu e Gael, de um ano e oito meses.