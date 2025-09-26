Brasileira surpreende no reality Largados e Pelados ao usar a própria vagina para pescar; confira

A competidora brasileira Marina Fukushima, de 32 anos, participante do reality show “Largados e Pelados: A Tribo”, surpreendeu telespectadores e colegas de confinamento ao revelar uma estratégia inusitada para conseguir pescar na savana africana.

Sem roupas e em condições extremas de sobrevivência, os participantes do programa precisam criar suas próprias técnicas para caçar, pescar e se proteger. Marina, no entanto, chamou atenção por adotar um método inesperado e pouco convencional.

Técnica surpreendente

De acordo com a participante, ao entrar na água, percebeu que os peixes eram atraídos de forma insistente para sua região íntima. A constatação a levou a transformar o fato em vantagem dentro da competição.

“Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, contou Marina em um dos episódios. A partir daí, ela decidiu usar a situação como uma espécie de “isca natural”.

A tática consistiu em sentar-se de pernas abertas às margens de um rio, aguardando a aproximação dos peixes, para então capturá-los com a ajuda de uma peneira improvisada. O resultado foi positivo: Marina conseguiu coletar diversos peixes pequenos, garantindo alimentação para si e para sua tribo.

A repercussão do momento acabou se tornando um dos pontos mais comentados do episódio, tanto entre os participantes quanto nas redes sociais, onde fãs do programa destacaram a criatividade da brasileira diante de uma situação adversa.

Largados e Pelados: A Tribo está no ar na grade do Discovery e na plataforma de streaming HBO Max.