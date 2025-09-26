A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Famosos

Brasileira surpreende no reality Largados e Pelados ao usar a própria vagina para pescar; confira

Sem roupas e em condições extremas de sobrevivência, os participantes do programa precisam criar suas próprias técnicas para caçar, pescar e se proteger.

Por Natan AMPOST

26/09/2025 às 17:09

Ver resumo

A competidora brasileira Marina Fukushima, de 32 anos, participante do reality show “Largados e Pelados: A Tribo”, surpreendeu telespectadores e colegas de confinamento ao revelar uma estratégia inusitada para conseguir pescar na savana africana.

PUBLICIDADE

Sem roupas e em condições extremas de sobrevivência, os participantes do programa precisam criar suas próprias técnicas para caçar, pescar e se proteger. Marina, no entanto, chamou atenção por adotar um método inesperado e pouco convencional.

Técnica surpreendente

PUBLICIDADE

De acordo com a participante, ao entrar na água, percebeu que os peixes eram atraídos de forma insistente para sua região íntima. A constatação a levou a transformar o fato em vantagem dentro da competição.

Leia também: Wilson Lima sanciona Lei do Refis 2025 com desconto de até 95% em multas e juros no Amazonas

Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, contou Marina em um dos episódios. A partir daí, ela decidiu usar a situação como uma espécie de “isca natural”.

PUBLICIDADE

A tática consistiu em sentar-se de pernas abertas às margens de um rio, aguardando a aproximação dos peixes, para então capturá-los com a ajuda de uma peneira improvisada. O resultado foi positivo: Marina conseguiu coletar diversos peixes pequenos, garantindo alimentação para si e para sua tribo.

A repercussão do momento acabou se tornando um dos pontos mais comentados do episódio, tanto entre os participantes quanto nas redes sociais, onde fãs do programa destacaram a criatividade da brasileira diante de uma situação adversa.

Largados e Pelados: A Tribo está no ar na grade do Discovery e na plataforma de streaming HBO Max.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Manicure é encontrada morta em motel com controle remoto introduzido no ânus

Câmeras registraram o casal chegando ao motel.

há 13 minutos

Caiu na rede é post!

Motorista flagra carro de autoescola entrando em motel de Manaus: “essa ai já ganhou a CNH”

As imagens, gravadas por um motorista que passava pelo local, rapidamente viralizaram.

há 16 minutos

Amazonas

MPAM instaura investigação para corrigir apagões de energia recorrentes em Apuí

Promotoria exige relatórios técnicos e cronogramas detalhados das empresas responsáveis.

há 33 minutos

Polícia

Ação integrada apreende 364 kg de skunk e inutiliza avião do tráfico em Urucará

Pista clandestina em área rural de Urucará é localizada.

há 43 minutos

Desaparecidos

Família pede ajuda para encontrar adolescente de 15 anos que despareceu no bairro no Redenção em Manaus

Adolescente foi vista pela última vez na rua Professor Carlos Muniz, no bairro Redenção.

há 1 hora