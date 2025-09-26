A notícia que atravessa o Brasil!

Brunna Gonçalves troca Beija-Flor pela Grande Rio e é confirmada musa

Um dia após anunciar que deixaria a Beija-Flor, bailarina é recebida pela Grande Rio.

Por Beatriz Silveira

26/09/2025 às 22:34

Notícias de Famosos – Brunna Gonçalves, 33, foi confirmada como musa da Acadêmicos do Grande Rio nesta quinta-feira (26/9), em anúncio nas redes sociais da escola — “Caxias também é sua casa, musa! Bem-vinda, Brunna!” — um dia após revelar que não seguirá como musa da Beija-Flor de Nilópolis.

Em texto de despedida, Brunna afirmou ter sido surpreendida com a decisão da Beija-Flor e relembrou sua ligação de anos com a agremiação. A bailarina destacou o título do Carnaval 2025, quando desfilou grávida de sua primeira filha com Ludmilla, a pequena Zuri. Diante da repercussão, a Beija-Flor divulgou nota informando que a saída de Brunna integra mudanças para o desfile de 2026, agradecendo “pela dedicação, alegria e brilho” da dançarina.

Leia também: Filho adotivo teve ajuda de funcionários de clínica para sequestrar e extorquir o próprio pai em Manaus

Em posicionamento enviado ao portal Leo Dias, a escola explicou: “A Beija-Flor de Nilópolis sempre valorizou a força da sua comunidade, e o protagonismo dela segue soberano em nossa história. Para o projeto do Carnaval 2026, algumas posições no chão foram repensadas pela diretoria”. E concluiu: “Brunna Gonçalves não seguirá conosco no próximo desfile. Agradecemos com carinho por toda a dedicação, alegria e brilho (…).”

A decisão motivou manifestação de apoio de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla: “Tenha certeza de que você brilhará muito mais ainda nessa avenida! (…) Eu te amo”, escreveu nas redes.

Brunna foi musa da Beija-Flor em 2024 e agora inicia uma nova fase no carnaval carioca, desta vez como musa da Grande Rio na Marquês de Sapucaí. A confirmação marca a transição da artista entre duas das principais escolas do Rio, mantendo-a em evidência no circuito do samba e reforçando sua trajetória recente no Carnaval.

Relacionadas

