Campeã de A Fazenda 14, Babi Borges é confirmada no bloco da Ruivinha de Marte em Manaus

A campeã de A Fazenda 14, Babi Borges e o terceiro colocado no reality show, seu namorado Iran Malfitano são presenças confirmadas no bloco ‘todo mundo em Marte’, da digital influencer e cantora amazonense, Ruivinha de Marte, de 25 anos, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, no Studio 5, zona sul de Manaus.

Babi, Ruivinha e Iran participaram juntos da edição da o reality show rural. “Meus amores vão estar presentes”, disse a cantora ao confirmar a presença dos famosos em seu evento.

Além de atrações locais de sucesso, como a banda Rabo de Vaca e a cantora Geysa Barauna, o evento – que acontece no Studio 5 Shopping e Convenções, a partir de 17h – contará com um concurso de fantasias. As premiações variam de R$ 300 (para o terceiro lugar) a R$ 1.000 (para o primeiro lugar).

Ruivinha, que tem como nome de batismo Anny Bergantin, promete envolver os foliões com todo o carisma e humor que também compartilha com os mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais. “Para esse dia, quero levar muita música boa, descontração, dança e alegria para todos, especialmente para o meu público infantil, que gosta das dancinhas do TikTok.