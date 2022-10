Cantor Anderson, do grupo Molejo, é diagnosticado com câncer

Redação AM POST

A equipe que administra a carreira de Anderson Leonardo, 50 anos, vocalista e tocador de cavaco do grupo Molejo, informou na noite de quinta-feira (13), nas redes sociais do músico, que ele foi diagnosticado com câncer. O anúncio também foi compartilhado no perfil oficial do grupo no Instagram.

“Aos amigos, fãs e contratantes, informamos que nosso cantor Anderson Leonardo, após uma bateria de exames, foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer)”, diz o comunicado. A assessoria da banda de pagode também informou que o vocalista já estava em tratamento e que todos os compromissos de trabalho serão mantidos.

Em outro trecho da nota, a equipe de comunicação ressaltou a importância de os fãs apoiarem o cantor neste momento. “Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos”.

Após o anúncio do diagnóstico, diversos famosos e amigos de Anderson se manifestaram na publicação. “Estamos com você, irmão”, escreveu o cantor Tatau. “Estamos juntos e em oração… já deu tudo certo!”, comentou o cantor Júnior Filardis. “Deus o abençoe. Força, e, em breve, vitória”, desejou a apresentadora Gardenia Cavalcanti.

Diversos fãs e seguidores do Molejo também mandaram mensagens de apoio. “Força. Energia e orações não faltarão”, disse uma seguidora. “Vai dar tudo certo, meu cantor”, comentou outra. “Bora para cima, meu camisa 10”, manifestou um usuário do Instagram.

