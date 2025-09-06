Cantor Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado após sentir fortes dores e cancela agenda de shows

O cantor Chrigor, de 51 anos, conhecido por sua marcante passagem como vocalista do Exaltasamba nos anos 1990, foi internado em um hospital de São Paulo e ficará afastado dos palcos por, pelo menos, 10 dias. A informação foi confirmada por meio de um comunicado oficial publicado pela equipe do artista neste fim de semana, destacando que ele está sob cuidados médicos e deverá usar esse período para se dedicar integralmente à recuperação da saúde.

“Informamos que o cantor Chrigor está hospitalizado e sob cuidados médicos. Ele recebeu um atestado de 10 dias para se dedicar à sua recuperação e saúde. Agradecemos a compreensão de todos neste momento e contamos com as energias positivas de vocês para seu rápido restabelecimento. Em breve remarcaremos uma nova data”, informou a nota.

Dor nas costas e cirurgia prévia

Chrigor também usou as redes sociais para tranquilizar seus fãs e amigos. Em um vídeo, ele explicou que o episódio aconteceu quando tentava separar seus dois cães da raça pitbull, que estavam brigando. No esforço, o cantor sentiu uma dor aguda na região das costas.

“Eu dei um mal jeito nas minhas costas, graças aos meus lindos ‘pit-monsters’. Eles foram brigar e fui tentar separá-los. Agora estou aqui. Senti muita dor. Eu tive que fazer uma cirurgia, como vocês sabem, de hérnia de disco. Faz um ano e meio. Estou bem, está tudo bem e estou aqui me recuperando para voltar à ativa. Muito obrigado pelas orações”, relatou.

O artista já havia passado por um procedimento cirúrgico para tratar hérnia de disco há cerca de um ano e meio, o que torna os cuidados atuais ainda mais necessários para evitar complicações.

Carinho dos fãs

Assim que a notícia se espalhou, fãs e admiradores enviaram mensagens de apoio nas redes sociais do cantor. Muitos desejaram força e rápida recuperação. “Melhoras, meu canto. Deus te abençoe”, escreveu um seguidor. “Se recupere logo e boa melhora”, comentou outro. “Força, meu cantor. Deus é contigo sempre”, publicou uma fã.

As mensagens de solidariedade demonstram o carinho que o público mantém pelo artista, que conquistou uma legião de admiradores desde sua passagem pelo Exaltasamba.

Trajetória marcada por sucesso e superação

Chrigor integrou o Exaltasamba entre 1993 e 2002, período em que o grupo se consolidou como um dos maiores nomes do pagode brasileiro. Após quase uma década à frente da banda, o cantor deixou o grupo e passou o microfone para Thiaguinho.

Anos mais tarde, Chrigor explicou que sua saída do Exaltasamba foi motivada por uma depressão desencadeada pela morte do pai. Ele optou por se afastar da rotina de shows para cuidar da saúde mental e não prejudicar os colegas de grupo. Desde então, vem construindo sua carreira solo, sempre lembrado pelo timbre de voz inconfundível e por sua importância na história do pagode.

Expectativa de retorno

Apesar do afastamento temporário, a equipe de Chrigor reforçou que os compromissos adiados serão remarcados. A expectativa é que, após o período de repouso e acompanhamento médico, o cantor possa retornar às apresentações.