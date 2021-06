Cantor é confundido com Lázaro Barbosa e registra boletim de ocorrência

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O cantor maranhense Vinícius Borges registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil porque está sendo confundido com Lázaro Barbosa, homem apontado como serial killer do Distrito Federal que está fugindo da polícia há duas semanas.

Vinícius se mudou para o Mato Grosso, mas não tem muitos conhecidos do novo Estado. Por isso, as pessoas acabam confundindo ele com o homem acusado de matar quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal.

“Ninguém me conhece aqui. No Maranhão os riscos seriam mínimos, mas estou em outro estado. Peço, por favor, para não continuarem com essa brincadeira de mau gosto”, disse nas redes sociais.

O cantor relata ainda que está sofrendo com piadas até da própria família, que usa suas fotos para fazer montagens apontando as semelhanças entre ele e o criminoso foragido. Ele teme sofrer algum tipo de violência motivada pelas confusões por causa das semelhanças físicas entre eles.

A busca por Lázaro move centenas de agentes de segurança na caça em Cocalzinho de Goiás (GO). O rapaz supostamente se esconde numa área de mata há quase duas semanas e desafia as autoridades locais, que tentam capturá-lo com operações diárias.

O cerco a Lázaro também inclui o uso de um drone da PF (Polícia Federal) com uma câmera termal, capaz de detectar diferenças de temperatura, cães farejadores, blitze nos veículos que circulam pela região e ainda até policiais especialmente treinados em ambiente de caatinga e cerrado.