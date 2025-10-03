Cantor Hungria permanece internado na UTI após suspeita de intoxicação por metanol

Notícias de famosos – O cantor e rapper Gustavo Hungria, de 34 anos, conhecido nacionalmente como Hungria, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. O artista procurou atendimento médico após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol, substância altamente tóxica presente em bebidas alcoólicas adulteradas.

Apesar da gravidade do quadro, Hungria tem mostrado sinais de recuperação, segundo relatos da equipe médica e de familiares.

O irmão do cantor, Leandro Hungria, informou que o tratamento envolve sessões de hemodiálise para auxiliar na eliminação das toxinas. O artista já passou pela primeira sessão, que durou entre quatro e seis horas, e deve realizar a segunda ainda nesta sexta-feira (3).

Mesmo com o procedimento intenso, Hungria surpreendeu os médicos ao apresentar disposição para atividades físicas leves. “Quando retornei hoje, para minha surpresa, ele estava no jardim do hospital com as fisioterapeutas, fazendo fisioterapia. Ele está com cateteres no pescoço e acessos nos braços, mas demonstrou força para caminhar”, disse Leandro.

Sintomas iniciais e atendimento de urgência

O episódio que levou o rapper à internação começou com fortes sintomas de intoxicação. “Foi bastante intenso, ele chegou vomitando, bem fraco, não aceitou a sonda pela narina. Ele teve que fazer o uso da medicação do antídoto via oral”, relatou o irmão.

O tratamento inicial foi fundamental para estabilizar o quadro clínico, que agora apresenta evolução positiva. Ainda assim, os médicos reforçam a necessidade de manter Hungria na UTI para acompanhamento intensivo.

O Hospital DF Star aguarda o resultado de exames específicos que irão confirmar se Hungria foi, de fato, intoxicado por metanol. O prazo estimado é de cinco a sete dias para a divulgação dos laudos.

Enquanto isso, o cantor permanece sob cuidados intensivos, realizando fisioterapia para recuperar forças e submetido às sessões de hemodiálise.