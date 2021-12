Cantor Maurílio morre aos 28 anos em hospital de Goiânia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O cantor Maurílio, que formava dupla com Luiza, morreu na tarde desta quarta-feira (29) em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ele estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ele teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas.

Continua depois da Publicidade

O sertanejo Maurílio foi internado no dia 14 de dezembro após sofrer três paradas cardíacas enquanto participava da gravação do DVD da dupla Zé Felipe e Miguel. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luiza.

Segundo a assessoria do sertanejo, ainda não há informação sobre onde serão o velório e o enterro.

A dupla cantava o sucesso “S de Saudade”, com participação de Zé Neto e Cristiano. Esta foi a quinta música mais tocada no Brasil entre 2019 e 2020, no Spotify.