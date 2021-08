Cantor Sérgio Reis é internado com infecção na próstata

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Após semana turbulenta, o cantor sertanejo Sérgio Reis, de 81 anos, foi internado nesta quarta-feira (25) no hospital Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada para a CNN por Angela Bavini, mulher do artista.

Conforme sua esposa, ele deu entrada no hospital durante a madrugada devido a uma infecção na próstata, conhecida como prostatite. De acordo com o médico responsável, o problema de saúde pode estar relacionado com estresse.

Mesmo hospitalizado, Sérgio prestou depoimento na Polícia Federal (PF) via videoconferência. O cantor é investigado pelos áudios em que convocava caminhoneiros para protestarem em Brasília e incitava ações contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a mulher, Reis se encontra bem e pode receber alta médica até sexta-feira (27). As informações são do site CNN.

Polêmica

A Record sofreu ataques nesta segunda-feira (23) após exibir uma entrevista exclusiva com o cantor Sérgio Reis, no Domingo Espetacular. A hashtag #RecordLixo estava entre um dos assuntos mais comentados do Twitter.

As pessoas que criticaram o programa são apoiadoras do governo Bolsonaro e, por conta disto, defenderam Sérgio Reis, que é acusado de convocar um ato antidemocrático para o feriado da Independência, no dia 7 de setembro. Com informações Metrópoles.

Fonte: TN Online