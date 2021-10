Cantor sertanejo teme pela vida após traição e namoro com ex de traficante do PCC

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego que canta o hit Suíte 14, está desesperado e teme pela vida após começar a namorar a ex-mulher de um traficante integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC)

Continua depois da Publicidade

De acordo com o colunista Leo Dias, o cantor traiu a esposa, Annaí Bernardes, com a nova namorada que era sua vizinha até então casada com um traficante. O casamento de ambos acabou e Diego resolveu começar a namorar a atual.

Segundo Leo, o cantor resolveu trancar seu perfil no Instagram com medo que o tal traficante use as informações que estão em suas redes para procurá-lo e assassiná-lo. Além disso ele teme que aconteça algo com pessoas próximas.

O dono do hit Suíte 14 vive em Campo Grande (MS) onde o assunto viralizou. Diogo estava casado com Annaí há 4 anos e terminou o casamento no momento em que ela enfrentava um sério problema de saúde. O cantor pediu para que a imagem da atual namorada fosse preservada.

Continua depois da Publicidade

A assessoria de imprensa do artista foi procurada pela coluna de Leo Dias mas disse que ele não se manifestará sobre o caso.