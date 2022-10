Cantora Simony faz última sessão de quimioterapia contra câncer; “Round final”

Redação AM POST

O noivo da cantora Simony, Felipe Rodriguez, compartilhou no Instagram, na manhã desta quarta-feira (5), que a artista está na etapa final do tratamento contra um câncer.

Continua depois da Publicidade

“Round final. Guerreira, te amo muito”, escreveu Felipe. Simony já passou por três ciclos de quimioterapia, agora está no quarto, no intestino no Hospital do Coração, em São Paulo.

A cantora foi diagnosticada com um tumor malígno chamado epidermoide no início de agosto e tem lutado contra a doença. Apesar de dias difíceis, ela postou mensagens positivas ao longo do tratamento e atualizações aos seguidores.

Simony recebeu forte apoio dos fãs e do noivo durante o combate ao câncer. Além da positividade, ela tem feito terapia psicológica e recebido cuidados paliativos.