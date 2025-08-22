A notícia que atravessa o Brasil!

Cariúcha e filho de Gugu são vistos aos beijos em festa e levantam rumores de romance; vídeo

Apresentadora do Fofocalizando foi flagrada em clima de intimidade com João Augusto Liberato durante evento de João Silva, filho de Faustão.

Por Fernanda Pereira

22/08/2025 às 08:14 - Atualizado em 22/08/2025 às 08:42

Foto: Reprodução

Notícias de Famosos – A madrugada desta sexta-feira (22) rendeu um dos momentos mais comentados no mundo das celebridades. Em plena festa organizada por João Silva, filho de Faustão, a apresentadora Cariúcha, de 41 anos, foi flagrada trocando carícias e um beijo apaixonado com João Augusto Liberato, de 23, herdeiro de Gugu Liberato. O registro, feito por Lucas Guimarães e divulgado nas redes sociais, viralizou rapidamente e colocou o nome da artista entre os assuntos mais falados do dia.

Vídeos que circulam mostram o casal dançando junto, trocando abraços e até se divertindo com brincadeiras mais ousadas, como quando Cariúcha rebolou para João Augusto, arrancando risadas de quem acompanhava a cena. Ao final, o beijo deixou o rapaz com marcas de batom, reforçando ainda mais as especulações de um possível romance.


Leia mais: Acusada de plágio, Xuxa é condenada a pagar R$ 50 mil a responsável, diz Fofocalizando

Questionada sobre a situação pelo colunista Leo Dias, a apresentadora optou pelo bom humor: “Me deixa em paz, Leo, com meus bebêzinhos”, respondeu, sem confirmar o envolvimento. A declaração, no entanto, aumentou a curiosidade dos fãs, que seguem debatendo sobre a proximidade entre os dois.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Comentários como “Meu Deus, que aleatório” e “O mundo não dá voltas, ele capota” dominaram o Instagram e o X (antigo Twitter). Já outros trataram o episódio com ironia: “Paixão passageira, ressaca duradoura”.

O evento, além de reunir famosos, marcou a primeira edição da chamada Festa do João, idealizada por João Silva, de 21 anos. O jovem, que recentemente estreou um programa no SBT, revelou que pretende transformar o evento em uma tradição anual.

“Eu sempre gostei de receber amigos em casa. Acho que transformar isso em uma festa maior pode virar algo tradicional. É a minha identidade, não é a noite do Faustão, mas a Festa do João”, declarou à revista Quem.

