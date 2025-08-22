A notícia que atravessa o Brasil!

Cariúcha revela detalhes de beijo com filho de Gugu em festa; veja vídeo

O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais e virou destaque no programa Fofocalizando.

Por Natan AMPOST

22/08/2025 às 18:59

Notícias do Brasil – Cariúcha, de 41 anos, está com um novo romance: ela foi flagrada trocando carinhos com João Augusto Liberato, de 23 anos, primogênito do saudoso apresentador Gugu Liberato (1959-2019), em uma postagem feita nas redes sociais nesta sexta-feira, 22. O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais e virou destaque no programa Fofocalizando, do SBT, onde Cariúcha abriu o jogo sobre a troca de beijos que movimentou os bastidores do evento.

Encontro inesperado

Conhecida como “eterna garota da laje” e atualmente uma das figuras mais polêmicas do programa de fofocas, Cariúcha não escondeu a surpresa e a empolgação com o momento. Ela descreveu João Augusto como “um menino muito bonito” e confessou que ele “é o seu número”.

Eu conheci o João. Cara, que menino bacana. E aí aconteceu. Sou uma mulher solteira, e ele é maior de idade, também solteiro. A gente ficou lá conversando, ele é uma graça. Muito inteligente, muito cabeça. Muito simples”, contou a funkeira, arrancando risadas e provocações dos colegas de palco.

Clima descontraído no Fofocalizando

O assunto foi pauta logo na abertura do programa do SBT. Os apresentadores, em tom de brincadeira, cantaram o clássico infantil “Meu pintinho amarelinho”, uma das músicas mais conhecidas na voz de Gugu, pai de João Augusto, para provocar a colega. O clima foi de bom humor, e Cariúcha acabou cedendo às perguntas dos colegas, sem esconder que realmente rolou química entre os dois.

Ele é muito novinho, mas beija muito bem, melhor que muito marmanjo”, revelou a artista, arrancando aplausos da plateia.

“Foi natural”

Sobre como o beijo aconteceu, Cariúcha garantiu que tudo ocorreu de forma espontânea, sem maiores planejamentos. “Eu não sei explicar quem beijou primeiro, porque foi tão natural. São dois mundos diferentes, mas a gente tinha muita coisa em comum. Foi muito bacana. A festa do João [Silva] foi maravilhosa, eu me diverti muito”, disse.

Apesar de sempre se mostrar mais expansiva e ligada aos holofotes, a apresentadora destacou que encontrou pontos em comum com o filho de Gugu, que sempre prezou pela discrição desde a morte do pai. Essa combinação de perfis diferentes, segundo ela, acabou surpreendendo até mesmo os dois.

As críticas, inevitáveis diante da repercussão do caso, não parecem ter abalado a funkeira. Cariúcha declarou que não está preocupada com julgamentos externos e que está vivendo sua fase de solteira sem restrições.

“Eu tava tão ocupada com a minha boquinha que eu nem sei o que falaram”, disparou, em tom bem-humorado, demonstrando que pretende lidar com o episódio com leveza.

