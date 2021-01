Carlinhos Maia diz que recusou convite para ser vacinado mas é desmentido pelo governo de Alagoas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O humorista Carlinhos Maia disse, na tarde desta segunda-feira (18), que foi convidado para ser uma das primeiras pessoas a tomar a vacina contra a Covid-19 em Alagoas. Logo após o anúncio, o Governo de Alagoas negou ter chamado pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para receber as primeiras doses da CoronaVac.

“Me convidaram aqui no meu Estado para ser um dos primeiros a tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa todo o esse tempo, não aceitei. Mas filmarei mesmo assim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do público que me segue”, afirmou o influencer no Twitter.

O governo de Alagoas, Estado natal do influenciador, se posicionou nas redes sociais: “A Secretaria de Estado da Comunicação informa que as 71 mil doses da vacina que começam a ser aplicadas nesta terça-feira (19/01) serão destinadas exclusivamente ao grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. Estão neste grupo os profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, indígenas e residentes em abrigos. Não procedem informações de convites feitos a qualquer cidadão fora deste grupo”. Após esse posicionamento, Carlinhos voltou a falar do assunto nas redes sociais: “Sobre a vacina, a ideia da campanha era influenciar as pessoas a tomarem”.