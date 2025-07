Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciam fim do casamento após 15 anos de relacionamento

Após 15 anos de união, os influenciadores Carlinhos Maia, de 34 anos, e Lucas Guimarães, de 31, anunciaram nesta sexta-feira (26) o fim do relacionamento. A separação foi tornada pública por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, onde os dois compartilharam fotos antigas e escreveram um texto ressaltando a importância da história que viveram juntos.

No comunicado, o casal reforça que a decisão foi tomada com tranquilidade e respeito mútuo. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu”, escreveram. Eles destacaram que o vínculo emocional entre os dois continuará, ainda que sigam por caminhos distintos: “Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração”.

O anúncio da separação foi feito de forma serena e sem polêmicas. Os dois afirmaram que não houve brigas ou desentendimentos, apenas uma compreensão mútua de que o ciclo como casal precisava chegar ao fim. “Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam”, continuaram.

O fim do relacionamento não teria sido decidido de maneira repentina. Segundo o texto publicado, a separação já vinha sendo pensada desde o último rompimento do casal, considerado precipitado por ambos. “Sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar”, disseram.

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães oficializaram a união em 2019, com uma cerimônia amplamente divulgada e celebrada nas redes sociais. Nos últimos anos, o casal enfrentou períodos turbulentos, incluindo rumores de crise e uma separação temporária. Em 2022, Carlinhos chegou a admitir que foi infiel em determinado momento do relacionamento, mas argumentou que cada caso possui um contexto diferente.

Ao final do comunicado, ambos pediram respeito ao público e aos seguidores. “Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem”, encerraram.

A separação repercutiu amplamente nas redes sociais, onde fãs e celebridades manifestaram apoio aos dois. Muitos destacaram a maturidade com que o casal lidou com o término e a forma respeitosa como se dirigiram ao público.