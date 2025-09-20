A notícia que atravessa o Brasil!

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães trocam farpas nas redes após flagra com suposto affair: “Nojento do caralh*”

Ex-casal expôs mensagens íntimas e dividiu opiniões entre fãs em meio a rumores de romance de Carlinhos com João Also.

Por Natan AMPOST

20/09/2025 às 18:02

O sábado (20/09) foi marcado por um novo capítulo na relação conturbada entre o influenciador Carlinhos Maia e seu ex-marido, o apresentador do SBT Lucas Guimarães. Os dois protagonizaram uma troca de farpas nas redes sociais após o humorista ser flagrado em clima de romance com o também influenciador João Also, apontado como suposto novo affair de Carlinhos.

A polêmica começou quando Lucas Guimarães publicou em seu Instagram o print de uma mensagem privada enviada por Carlinhos. No texto, o influenciador dizia sentir saudades do ex: “Preto, tô com tanta saudade, saudade só Deus sabe. Hoje eu estava abraçado com ele, mexendo no cabelo dele, e eu adormeci achando que era você. Foi uma sensação tão estranha. É triste ao mesmo tempo. Não consigo dormir com outra pessoa”.

Em resposta, Lucas ironizou a situação e alfinetou o suposto novo companheiro do ex-marido: “Só avisando pro boy aí que meu ex dormiu pensando em mim. Sou inesquecível mesmo”. A declaração ganhou força rapidamente, viralizando em páginas de fofoca e gerando milhares de comentários no Instagram e no X (antigo Twitter).

A troca de provocações não parou por aí. Carlinhos Maia reagiu e expôs também mensagens trocadas com o ex, acusando Lucas de estar com ciúmes. “Seu ridículooooooo. Nojento do caralho. Você merece as gaias mais cruéis e nojentas do mundo. Sempre me expondo. Eu vou botar tua fuder com você. Se prepare. Você não vai aguentar a pressão”, disparou Lucas em mensagem no Whatsapp do ex.

Enquanto o bate-boca digital movimentava fãs e curiosos, Carlinhos Maia também tentou conter os rumores de romance com João Also. Em seus stories, ele negou que esteja vivendo um novo relacionamento: “Não tô com affair, nem namorado. João é amigo, vou viver muito por aí, deixem de agonia”.

Antes de expor a conversa, Lucas Guimarães já havia se emocionado ao comentar sua passagem pela Grécia, que, segundo ele, marcou um novo capítulo em sua vida. “A viagem foi necessária para minha liberdade e independência. Me trouxe maturidade e segurança que talvez faltavam em mim. Foi uma viagem em que me descobri”, desabafou, em lágrimas.

