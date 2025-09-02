A notícia que atravessa o Brasil!

Anitta deixa de seguir Carlinhos Maia após acusação de intolerância religiosa e ele reage: ‘Tá Chata’

Anitta deixou de segui-lo e fãs apontaram intolerância religiosa no programa.

Por Beatriz Silveira

02/09/2025 às 16:58 - Atualizado em 02/09/2025 às 18:02

Notícias de Famosos –  O influenciador digital Carlinhos Maia levou unfollow de Anitta no Instagram após a exibição de um episódio do “Rancho do Maia” que fazia chacota de práticas de religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda, das quais a cantora faz parte. Os vídeos foram divulgados na última segunda-feira (1º) e geraram críticas imediatas de internautas, que acusaram o influenciador de intolerância religiosa.

Conhecida por sua ligação com o candomblé, Anitta já enfrentou episódios de desrespeito religioso em sua carreira, o que tornou a repercussão do episódio ainda mais significativa. Segundo fãs, a artista optou por deixar de seguir Carlinhos Maia, e ele, por sua vez, também deixou de segui-la, evidenciando o clima de tensão entre os dois.

Leia também: Policial Militar passa mal e morre durante Campeonato de Futebol em Manaus

Cena do reality gera polêmica

No quadro, influenciadores como Rico Melquiades e Patixa apareceram vestidos de branco, reproduzindo práticas de religiões afro-brasileiras, incluindo banhos de folhas e jogos de búzios. O influenciador Gordão da XJ também participou, realizando uma “consulta” e reagindo de forma desdenhosa:

“Eu sou cristão, esse negócio não vem pro meu lado que eu dou um tapa e você voa longe, viu. Antes de tudo, tá repreendido, eu quero saber se minha ex vai voltar ou não”.

A postura de Gordão provocou reações imediatas do público nas redes sociais, com mensagens classificando o episódio como irresponsável e um “desserviço” à representação de tradições religiosas afro-brasileiras.

Reação e repercussão

Além do unfollow mútuo entre Anitta e Carlinhos Maia, o influenciador comentou em um post sobre a polêmica, minimizando a situação e provocando a cantora:

“Vou continuar ouvindo as músicas, lance álbum novo, tá se levando a sério demais. Tá chata”.


A declaração gerou divisões entre o público: enquanto alguns internautas criticaram a postura de Carlinhos Maia, outros elogiaram sua franqueza e atitude direta.

