Carlinhos Maia revela que fãs foram hospitalizados após anúncio de separação

Os fãs de Carlinhos Maia, de 31 anos, não reagiram nada bem ao anúncio do término do casamento do influenciador digital com Lucas Guimarães, no último domingo. O humorista revelou através do Instagram Stories, na noite desta segunda-feira, que alguns admiradores do casal foram hospitalizados e outros estão sem se alimentar devido a separação dos dois. Ele ainda pediu para essas pessoas cuidarem da saúde e agradeceu a preocupação.

“As senhorinhas e aos nossos seguidores que estão a tanto tempo com a gente: fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeos, fotos de alguns de vocês que foram parar no hospital, outros sem se alimentar. Oxente, parem com isso agora! A gente agradece todo esse amor e preocupação, mas não é motivo para vocês descuidarem da saúde. Acaba com isso agora. Estamos bem, no nosso tempo”, pediu Carlinhos.

“Isso não tem nada a ver com mídia, nem pra lançar nada. Se vocês gostam mesmo da gente se acalmem, e não gerem expectativas que te façam mal! Amo vocês, mas não quero ninguém mal. Há problemas maiores no mundo, nada de ruim nos aconteceu. Fiquem em paz”, finalizou.

Carlinhos Maia anunciou o fim do seu casamento de 13 anos com o influenciador digital Lucas Guimarães neste domingo. O artista fez um post no Instagram e, apesar de não dar detalhes sobre o motivo do término, afirmou que a decisão foi tomada em conjunto. “Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para a nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui pra frente. São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados! Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro”, iniciou o humorista.

“Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará pra sempre em nossos corações. Nosso amor se transformou em irmandade e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda a mídia não criem especulações, nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade. Seguiremos sempre nos amando”, completou.