Carlinhos Maia se pronuncia após acusações de terminar casamento por engajamento: “Nem tudo é sobre isso”

Notícias dos Famosos – O influenciador digital Carlinhos Maia voltou a se manifestar nas redes sociais nesta segunda-feira (28) para rebater críticas e especulações envolvendo o término de seu relacionamento com Lucas Guimarães, com quem manteve uma união por mais de 15 anos. Alvo de comentários maldosos, Carlinhos decidiu se posicionar por meio de um vídeo publicado nos stories de seu perfil no Instagram.

Segundo ele, muitos internautas estariam sugerindo que o fim da relação teria sido motivado por busca de visibilidade nas redes. “Tudo agora é engajamento?”, questionou o influenciador. “Gente, quem me acompanha sabe que há anos estou no topo produzindo conteúdo, conquistando meu espaço e mantendo meu público. Não preciso expor minha vida por números. Eu compartilho porque faz parte da minha realidade e do meu dia a dia”, declarou.

Nos últimos dias, rumores indicaram que o término teria envolvido uma suposta paixão do influenciador por uma mulher. Carlinhos, no entanto, evitou confirmar ou negar a informação. O que deixou claro foi sua irritação com os julgamentos na internet. “Zero paciência. Não estou aqui pra provar nada pra ninguém. Quem não tem engajamento, acha que tudo gira em torno disso. Mas tem coisa que é vida, não é conteúdo”, desabafou.

O influenciador finalizou seu pronunciamento reforçando que, apesar de dividir aspectos da vida pessoal com os seguidores, nem tudo precisa virar pauta pública. “Tem coisas que machucam. E a gente também sente”, concluiu.