Carlos Bolsonaro é abandonado pela noiva dois dias antes do casamento

Redação AM POST

O casamento do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi cancelado a dois dias da cerimônia. Ele iria se casar com a gaúcha Geórgia Paiva Azambuja, filha de produtores rurais de Bagé (RS), neste sábado (26). Desde o início do namoro, a relação dos dois sempre foi discreta, a fim de preservar a estudante de administração dos holofotes.

Segundo a colunista Rosane de Oliveira, do Zero Hora, Georgia rompeu o noivado pois não se sentia preparada para casar com um político. A jornalista também disse que a mulher teria refletido sobre o futuro ao lado do parlamentar que vive cercado de polêmicas.

Ainda segundo a colunista, o relacionamento não andava bem, pois eles já teriam rompido uma vez, em dezembro de 2021. A jovem chegou até a anunciar o fim da relação à família durante uma festa de casamento. Alguns dias depois, no entanto, reataram o namoro.

Para superar o fim do noivado, segundo a colunista, Geórgia estaria se preparando para uma viagem às Ilhas Maldivas com amigas.