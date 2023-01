Carolina Dieckmann faz desabafo emocionante sobre a morte de sua mãe; veja vídeo

Redação AM POST

Durante participação no PodCast ‘Quem Pode, Pod’, Carolina Dieckmann emocionou os seguidores das redes sociais e as apresentadoras ao relatar como lidou com a morte da mãe, Maíra Dieckmann.

Em um trecho da entrevista que foi ao ar no podcast ‘Quem pode, pod’, na última terça-feira (17), comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes, a atriz de 44 anos falou sobre a morte de sua mãe, Maíra Dieckmann, que faleceu dormindo no colo dela, no dia 25 de agosto de 2019.

Dieckmann fez um desabafo emocionante: “Nunca mais acordei sem agradecer”.

“Outra coisa que você passou foi a morte da sua mãe. Um susto bem do nada que ela não estava mais aqui. E você conseguiu ser positiva nesse dia?”, perguntou Fernanda Paes leme durante a conversa.”Consegui. Nunca mais eu acordei sem agradecer, porque um dia ela não acordou. E acordar é pra agradecer mesmo. É um milagre. E quando você vê na vida, fica muito claro, sabe?”, iniciou.

“Que a gente está aqui agora e pode não estar mais. Mesmo. Pode acontecer alguma coisa que não está na nossa mão, que não dá sinal. Do nada! A pessoa bem de saúde, com todos os exames em dia, exame cardíaco em dia, tudo certo. Dorme e não acorda!”. disse atriz.

“E eu lembro que já logo depois do enterro, que eu comecei a acordar diferente, com uma sensação de… Quando eu acordo, ela também acorda. Em mim. Ela também vive em mim. Ela vive nas coisas, quando eu conto para os meus filhos as coisas que ela fazia, que ela falava, então eu acordar, não estou acordando nunca mais sozinha, sabe?”, contou Carolina. O relato sincero da atriz emocionou a todos os seguidores, e também as entrevistadoras.

“Falar sobre a minha mãe é sempre um arrebatamento; o fato de que ela não está mais no mundo ressignificado no tanto que ela vive através de mim”, escreveu Carolina na legenda da publicação feita através do Instagram.

