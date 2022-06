Carreta da dupla Maiara e Maraisa tomba em rodovia

Redação AM POST

A carreta que transportava equipamentos da dupla sertaneja Maiara e Maraisa tombou no início da tarde desta sexta-feira (17), no interior de São Paulo. O acidente aconteceu na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), que liga Jaú a Bariri (SP). As cantoras fazem show em Bariri nesta noite.

As cantoras não estavam no veículo, que transportava apenas equipamentos de som no momento do acidente. Não há informações de feridos, nem a causa do acidente.

A Prefeitura de Bariri informou que o show está mantido, bem como toda programação do evento. A dupla sobe ao palco do Rodeio Show a partir das 20h, no estádio municipal Farid Jorge Resegue.