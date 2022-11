Cássia Kis aplaude bolsonaristas em manifestações no Centro do Rio

Redação AM POST

Nem o temporal que se abateu sobre o Rio de Janeiro neste feriado de Finados impediu Cássia Kis de se juntar a manifestantes bolsonaristas num ato contra o resultado das eleições e bloqueio de ruas no Centro da cidade.

A atriz surgiu, trajando um trench coat por cima de uma blusa e calça verdes da bandeira, aplaudindo os bolsonaristas na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias da capital, em frente ao Comando Militar do Leste, importante órgão do exército no Rio.

Enquanto passava pelos eleitores de Jair Bolsonaro, Cássia também arrancou aplausos e gritinhos do coro de descontentes com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente do Brasil. A atriz também se ajoelhou e rezou, com um terço na mão, junto aos manifestantes.