Claudia Leitte é expulsa de São João em Caruaru e desabafa: “Arrasada”

Claudia Leitte passou por uma situação constrangedora no São João de Caruaru (PE), que disputa com Campina Grande (PB) o título de maior festa junina do Brasil. Nesse sábado (4/6), a cantora foi a última a subir ao palco do festival. Porém, foi informada de que teria de encerrar o show com apenas 50 minutos de duração.

A artista cantava “Safado, cachorro, sem-vergonha”, um de seus primeiros sucessos, quando foi alertada sobre o tempo da apresentação, que começou atrasada em razão dos shows anteriores. Elba Ramalho e Solange Almeida também foram prejudicadas pela organização do evento.

Desolada, Claudia não escondeu sua insatisfação e desabafou com o público presente e a equipe do São João, o primeiro de Caruaru após dois anos de pausa em função da pandemia.

“É sério isso? Mas que horas são? Cacilda! Ô, pessoal, eu preparei um show de 2h30, por baixo, para fazer hoje para vocês. Passamos essa última semana inteira ensaiando tudo a galope, como falei, para trazer o nosso São João. Nos preparamos muito para estar aqui. Porém, eu acabei de ser informada de que a gente tem que acabar o show”, avisou Claudia, decepcionando os espectadores.

“Eu não cantei Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba. E aí, irmão, eu faço o quê? Eu vou ter que voltar ano que vem aqui em Caruaru então, né? Eu posso dormir aqui para fazer amanhã, então? Eu faço a abertura, sei lá, é muita música! Arrasada!”, lamentou, sem saber como continuaria a apresentação que teria que encerr rapidamente.

Claudia ainda ficou mais dez minutos no palco, mas afetada pelo aviso da organização do evento.

